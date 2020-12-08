Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı
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Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı

08.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:13

Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları, 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, süpermarket gibi işletmelerin alkol satışına ilişkin yasak getirildi. Emniyet ilgili yazıyı tüm işletmelere gönderdi.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları market ve bakkallarda içki satışı yapılmayacak. Ankara Emniyeti'nin konuya ilişkin yazısı işletmelere gönderildi. Yazıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi.

SATIŞ YAPANLARA İDARİ PARA CEZASI

Haber Global'in aktardığına göre, bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market ve süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek. Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.

Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı
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