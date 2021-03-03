Ankara'da ekmeğin fiyatı 1,75 lira oldu
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Ankara'da ekmeğin fiyatı 1,75 lira oldu

03.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Alnıaçık, fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını belirtti. Böylece Başkent'te ekmeğin fiyatı 1,75 lira oldu. Alnıaçık, salgından dolayı bu oranda zam yapıldığını, esas yapılması gereken zam oranının yüzde 30 olduğunu ifade etti.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu söyledi. Ocak ayında ekmek fiyatlarına zam yapmak için toplandıklarını, zamlı fiyat tarifesinin 24 Şubat'ta alındığını dile getiren Alnıaçık, söz konusu fiyat artışının bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi.

"FIRINCILARIMIZ ZARAR EDİYORDU"

Alnıaçık, yapılan toplantılarda yüzde 30 zam talep ettiklerini belirterek, "Son 3 ay içinde yüzde 45 civarında una, yüzde 90 civarında da mayaya zam geldi. İşçiliğe de yaklaşık yüzde 20 zam oldu. Bu şartlar altında fırıncılarımız para kazanmayı bırakın, zarar ediyordu. Fırıncılarımızın daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldı. Bu zamla bile fırıncılarımız kar edecek seviyede değil ancak bir nefes alabilecekler. Yapılan zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi. Diğer bütün ekmek çeşitlerine de aynı oranda zam geldi." dedi.

"YAPILMASI GEREKEN ZAM ORANI YÜZDE 30'DU"

Un ve maya fiyatları artmadığı sürece bir müddet bu fiyatlarla ekmek satışı yapılacağını belirten Alnıaçık, salgından dolayı bu oranda zam yaptıklarını ve fırıncılar için esas yapılması gereken zam oranının yüzde 30 olduğunu ifade etti.

Ankara'da ekmeğin fiyatı 1,75 lira oldu
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