Son dakika haberi... Ankara'da Demir Operasyonu ile tefecilere darbe: 6 gözaltı
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Son dakika haberi... Ankara'da Demir Operasyonu ile tefecilere darbe: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da Demir Operasyonu ile tefecilere darbe: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Ankara'da tefecilik adı altında yüksek faizle para veren, kumar oynatarak borçlandırdıkları şahıslara silah zoruyla senet imzalatan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Ankara'da tefecilik adı altında yüksek faizle para veren, kumar oynatarak borçlandırdıkları şahıslara silah zoruyla senet imzalatan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. "Demir" adı verilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde kafe ve ofis adı altında faaliyet yürüten, liderliğini N.D isimli şahsın yaptığı suç örgütüne Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda suç örgütünün tefecilik adı altında yüksek faizle para verdiği, kumar oynatarak borçlandırdıkları şahıslara silah zoruyla senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri ve zorla imzalattıkları senetleri icra yolu ile tahsil ederek vatandaşın mal varlıklarını ele geçirdikleri, örgüte borçlanan büyük bir yazılım firmasının sahibini tehdit ettikleri ve bu yazılım firmasını örgüte haksız kazanç sağlamak adına kullandıkları tespit edildi. Liderliğini N.D, yöneticiliğini E.Ç isimli şahısların yaptığı suç örgütüne yönelik olarak biri il dışında 6 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. "Demir" adı verilen operasyonda çete üyesi 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Günümüze kadar soruşturma kapsamında şüpheli şahısların silahlı eylemlerinde kullandıkları 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, çok sayıda değişik marka ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haberi... Ankara'da Demir Operasyonu ile tefecilere darbe: 6 gözaltı
Son dakika haberi... Ankara'da Demir Operasyonu ile tefecilere darbe: 6 gözaltı
Son dakika haberi... Ankara'da Demir Operasyonu ile tefecilere darbe: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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