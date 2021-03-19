Ankara Büyükşehir'den kaldırım atağı
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Ankara Büyükşehir'den kaldırım atağı

19.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:45
Ankara Büyükşehir'den kaldırım atağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kaldırım imalatı, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kaldırım imalatı, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Pandemi sürecinde de aralıksız çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yayaların ulaşım konforunu sağlamak amacıyla günlük 50 noktada kaldırım (tretuvar) çalışması gerçekleştiriyor. 2021 yılında yaklaşık 1 milyon metrekare kaldırım döşeme işleminin yapılması hedefleniyor. Sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat etmesi için birçok noktada asfalt çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenli yürüyüş konforu ve modern kent görüntüsü için de kaldırım çalışmalarına hız verdi. Kaldırım imalatı ile bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında kaldırım yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başer Kavşağı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Yozgat Bulvarı, Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi, Pursaklar Fatih Mahallesi Belediye Caddesi'nin de aralarında bulunduğu noktalarda geniş kapsamlı kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Günlük 50 noktada çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 650 bin metrekare kaldırım (tretuvar) çalışması yaparken, 2021 yılında ise yaklaşık 1 milyon metrekare kaldırım döşemeyi hedefliyor. Bakım-onarım ekipleri tarafından kaldırımlar daha sağlam hale getirilirken, Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ayrıca Fen İşleri ekipleri yerinde inceleme yaparak lokal bakım-onarım çalışmaları yürütüyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den kaldırım atağı
Ankara Büyükşehir'den kaldırım atağı
Ankara Büyükşehir'den kaldırım atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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