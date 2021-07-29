Ankara Büyükşehir Belediyesinden aronia meyvesi üreticisine teknik destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden aronia meyvesi üreticisine teknik destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinden aronia meyvesi üreticisine teknik destek
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi "süper meyve" olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan aronia meyvesini üretmek isteyen çiftçiye teknik destek sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "süper meyve" olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan aronia meyvesini üretmek isteyen çiftçiye teknik destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan ve "süper meyve" olarak da adlandırılan aronia meyvesinin üretimini teşvik etmek için harekete geçti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Günalan Mahallesi'nde aronia meyvesi yetiştiren yerli üretici Mustafa Sami Barshan'a teknik destek sağladı.

Barshan, yaptığı açıklamada, 8 yıl önce Yalova İl Tarım Müdürlüğünün bu meyvenin üretimine başladığını belirterek, "Biz de oradan aldık. Ancak çok bilgimiz olmadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesinden teknik yardım talebinde bulunduk. Şu anda 3-4 yaşında meyve fidanlarımız oldu. Ekim ayında meyvelerimizin hasadını yapabileceğiz. Elde edilen ürünler yaş, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve olarak, sirke, peynir ve yoğurt yapımında, kozmetik ve tıpta kullanılıyor." diye konuştu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer de şunları kaydetti:

"Çiftçimizin teknik destek talebi üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dikim yapılacak alana geldik. Buranın toprak analizlerini alarak aronia bitkisinin istediği elementlere göre gübreleme programını hazırladık. Sıra arası ve sıra üzeri en uygun mesafelerin ayarlanmasında destek olduk. İki ayda bir genel durumunu takip ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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