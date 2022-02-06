Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu oldu.
ABB EGO Spor, tarihi bir başarıya imza attı. 31 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Sporting Lisbon, Benfica gibi Avrupa devlerini geride bırakan EGO Spor, turnuvayı şampiyon tamamlayarak kupayı Türkiye'ye getirdi. - İSTANBUL