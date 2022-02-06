Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu - Haberler Spor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu oldu.

ABB EGO Spor, tarihi bir başarıya imza attı. 31 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Sporting Lisbon, Benfica gibi Avrupa devlerini geride bırakan EGO Spor, turnuvayı şampiyon tamamlayarak kupayı Türkiye'ye getirdi. - İSTANBUL

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sporting Lisbon, Şampiyon, Benfica, Spor, Haber

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