Angelique Kerber'den Antrenör Değişikliğiyle Yeni Bir Sayfa

2016 yılında iki Grand Slam şampiyonluğu elde edip WTA sıralamasında zirveye çıktıktan sonra 2017 yılını kabus gibi geçiren Angelique Kerber, önümüzdeki sezon kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına antrenör değişikliğine gitti.



Bu yılı herhangi bir turnuvada şampiyonluk elde edemeyen ve dünya sıralamasında 21. basamağa kadar gerileyen Alman tenisçi, elde ettiği Grand Slam zaferleri sırasında da yanında olan antrenörü Torben Beltz ile yollarını ayırdığını ve önümüzdeki sezondan itibaren Wim Fisette ile birlikte çalışmaya başlayacağını duyurdu.



Twitter'dan yaptığı açıklamada Kerber, bunun zor alınmış bir karar olduğunu belirterek, "Kariyerimde yeni bölüme, yeni bir antrenörle başlama aşamasındayım. Şimdiye kadar benim için yaptığı her şey için Torben Beltz'e teşekkür ederim, Karyerimin en güzel anlarını birlikte paylaştık. Sen benim için sadece bir antrenör değil gerçek bir dosttun ve bu hiç değişmeyecek. Yeni sezon kısa zamanda başlayacak. Yeni antrenörüm Wim Fisette ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir şans ve birlikte neler başarabileceğmizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.











Eski bir tenis oyuncusu Wim Fisette, daha önce çalıştırdığı Kim Clijsters'a 2 ABD Açık, 1 Avustralya Açık ve 1 WTA Sezon Sonu Turnuvası şampiyonlukları yaşatmış, 2013 Wimbledon'da Sabine Lisicki'nin, 2014 Roland Garros'ta ise Simona Halep'in finale yükselmelerine yardımcı olmuştu. 37 yaşındaki antrenör geçtiğimiz yıl Johanna Konta'yı çalıştırmıştı.