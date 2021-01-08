Eski Fenerbahçeli Angel McCoughtry, Galatasaray'a transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Fenerbahçeli Angel McCoughtry, Galatasaray'a transfer oldu

08.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:53

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Angel McCoughtry ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. McCoughtry, Türkiye'de Fenerbahçe ile Mersin Büyükşehir Belediye takımlarında da forma giymişti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar, ABD'li basketbolcu Angel McCoughtry ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, McCoughtry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

10 Eylül 1986 tarihinde ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde doğan McCoughtry, 1.85 boyunda ve kısa forvet pozisyonunda oynuyor. 2009 yılında Atlanta Dream tarafından birinci sırada draft olarak WNBA sezonuna adım atan 34 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunu tamamlamasının ardından yılın çaylağı seçildi. WNBA'de 11 sezon Atlanta forması giyen forvet oyuncusu, WNBA'de son sezonunu da Las Vegas forması altına geçirdi. 5 kez WNBA All Star kadrosunda yer alan Angel McCoughtry, 2012 ve 2013 yılları arasında WNBA'de 'En iyi Performans' ödülüne layık görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda şampiyon olan takımın parçası olan yıldız oyuncu, 2010 ve 2014 yıllarında ise FIBA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Eski Fenerbahçeli Angel McCoughtry, Galatasaray'a transfer oldu

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

ABD'li basketbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ile Mersin Büyükşehir Belediye takımlarında da forma giyerken, Good Angels Kosice, Sopron ve Dinamo Kursk'ta da oynadı.

Eski Fenerbahçeli Angel McCoughtry, Galatasaray'a transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Cemal Hünal Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Fenerbahçeli Angel McCoughtry, Galatasaray'a transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 20:53:01. #1.14#
title