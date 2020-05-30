Andy Murray’nin dönüş tarihi belli oldu! 33 yaşındaki Andy Murray, Kasım ayındaki Davis Cup Finali’nden beri kortlardan uzak. Kalçasından sakatlık yaşayan Murray, normal şartlarda Miami Açık ile kortlara dönmeye planlıyordu.

33 yaşındaki Andy Murray, Kasım ayındaki Davis Cup Finali’nden beri kortlardan uzak. Kalçasından sakatlık yaşayan Murray, normal şartlarda Miami Açık ile kortlara dönmeye planlıyordu. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle turnuvaların ertelenmesi dönüş tarihini geciktirdi.

Geçtiğimiz gün Lawn Tenis Birliği’nden yapılan açıklamada Andy’nin kardeşi Jamie Murray’nin 23 ile 28 Haziran tarihleri arasında Londra’da seyircisiz olarak düzenleyeceği “Battle of the Brits” organizasyonuyla döneceği belirtildi.

“Jamie Murray’nin düzenleyeceği turnuvaya ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Andy ve Jamie’nin yanı sıra Dan Evans ve Kyle Edmund gibi isimler de turnuvada yer alacaklar.”