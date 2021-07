Andy Jassy kimdir? Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy kimdir, kaç yaşında, nereli? Andy Jassy biyografisi!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üst yöneticilik CEO görevinden ayrıldığını açıkladı. Jeff Bezos'un yerine geçecek isim belli oldu. O kişi ise Andy Jassy. Amerikalı iş adamı ve Amazon Web Services (AWS) CEO'sudur. Ayrıca Seattle'daki Ulusal Hokey Ligi takımının azınlık sahiplerinden biridir. Peki, Andy Jassy kimdir? Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy kimdir? Andy Jassy kaç yaşında, nereli? Andy Jassy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ANDY JASSY KİMDİR?

1967'de New York doğumlu olan Andy Jassy, carsdale Lisesi'nde eğitim gördü ve 1986 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde yapan Jassy, 1997 yılında İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı çok geçmeden Amazon'da çalışmayan başlayan Andy Jessy, şirketin ilk çalışanlarından biri oldu. Bir süre çalıştıktan sonra işiçi pozisyon değiştiren Jessy, Jeff Bezos tarafından bulut teknolojilerini araştırmakla görevlendirildi.

Andrew R. Jassy (d. 1967/68) Amerikalı iş adamı ve Amazon Web Services (AWS) CEO'sudur. Ayrıca Seattle'daki Ulusal Hokey Ligi takımının azınlık sahiplerinden biridir. 5 Temmuz 2021'de, Jeff Bezos'un yürüttüğü görevi devralıp, Amazon'un CEO'su olacaktır.

ERKEN DÖNEM

Andrew R. Jassy, New York'ta doğdu. Babası, New York'ta bulunan hukuk firması Dewey Ballantine'da yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır, ayrıca şirketin ortakları arasındadır. Jassy, New York banliyölerinden olan Scarsdale'de büyüdü. Scarsdale Lisesi'nde eğitim gördü ve 1986 yılında mezun oldu. İktisat alanındaki lisans eğitimini ise Harvard Koleji'nde tamamlamıştır.

KARİYERİ

Jassy, 1997 yılında kuruluşundan üç yıl sonra Amazon'a katıldı. 2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi kurdu.

Jassy, Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi etti.

2016 yılında 36,6 milyon dolar kazandı.

Jassy, AWS'nin rakibi olan Oracle'a yönelik eleştirilerinde açık sözlü olması ile tanınıyor.