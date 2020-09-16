Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
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Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ı eleyerek Benfica ile eşleşen Yunan ekibi PAOK, rakibini 2-1 yenerek play-off'a kalmayı başardı. Yunan ekibinin 20 gün önce Benfica'dan ayrılan yeni transferi Zivkovic, attığı golle eski takımını Devler Ligi'nin dışına itti.

16.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:17

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda PAOK, Benfica'yı 2-1'lik skorla geçerek play-off'a yükseldi ve müthiş bir başarı elde etti. Kritik zaferde öne çıkan detay ise, kaderin cilvesi olarak yorumlandı.

Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi

Benfica'nın 26 Ağustos'ta serbest bıraktığı Andrija Zivkovic, 8 Eylül'de PAOK'a imza attı ve eski takımına karşı oynama şansı buldu. Mücadelenin 66. dakikasında oyuna giren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 75. dakikada adeta fişi çeken golü attı ve eski takımının Devler Ligi hayaline nokta koydu.

ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ

Zivkovic, eski takımına attığı gol sonrası sevinmeyerek de Portekizlilerin takdirini kazandı.

Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi

PAOK, eleme etabına play-off'tan katılacak olan Rus ekibi Krasnodar ile eşleşti. Geride kalan turlardan farklı olarak deplasmanlı oynanacak olan play-off turunda PAOK ilk maçta 22 Eylül'de deplasmana gidecek. İkinci maç ise 30 Eylül'de oynanacak.

Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: 2. Talisca vakası. Bu Benficanın kaderi nedir
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