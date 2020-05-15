Andres Iniesta Harika Golüyle Barcelona'yı İpten Alıyor 2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Barcelona, Chelsea'ye konuk oldu. Michael Essien'in ilk yarıdaki golüyle geriye düşen Barcelona, finale çıkmak için bir gole ihtiyaç duyarken maçın uzatma anlarında Andres Iniesta bu harika vuruşla takımını ipten aldı ve Roma'daki final biletini kaptı.

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Barcelona, Chelsea'ye konuk oldu. Michael Essien'in ilk yarıdaki golüyle geriye düşen Barcelona, finale çıkmak için bir gole ihtiyaç duyarken maçın uzatma anlarında Andres Iniesta bu harika vuruşla takımını ipten aldı ve Roma'daki final biletini kaptı. Kaynak: Dugout