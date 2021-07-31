Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gündeme gelen son isim Manchester United forması giyen Andreas Pereira oldu. Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada idolünün Alex de Souza olduğunu belirtirken, "Onun formasını giymek benim için muhteşem olurdu. Transfer neden olmasın?" dedi.

Yeni sezonda şampiyonluktan başka hiçbir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Adı son zamanlarda sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Manchester United'ın yıldızı Andreas Pereira bu iddialara cevap verirken Alex de Souza'dan da övgüyle bahsetti.

"ALEX, BENİM İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜM FUTBOLCULARDAN BİRİ"

Spor Arena'nın haberine göre; "Türkiye'de futbol tutkusu çok üst seviyede" diyen Pereira, "Ayrıca Alex, benim idol olarak gördüğüm futbolculardan biri. Onun formasını giymek benim için muhteşem olurdu. Transfer neden olmasın?" dedi. Fenerbahçe iddialarına da yanıt veren başarılı futbolcu, "Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Eğer bu doğruysa benimle ilgilenen takımlarla görüşmeyi ve bana sunacakları projeleri dinlemeyi çok isterim. Fakat tıpkı benimle ilgilenen diğer kulüpler gibi, önemli olan kısım kulübün benim kariyerime dair neler planladığı" ifadelerini kullandı. Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, 33 maçta süre aldı ve 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu
Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı
Fenerbahçe, Palmeiras'ta forma giyen golcü futbolcu Miguel Borja'nın transferi için kolları sıvadı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Metin Oktay Roger Schmidt Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:10:42. #1.15#

title