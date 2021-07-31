Andreas Pereira'dan Fenerbahçe iddialarına sürpriz yanıt: Alex'in formasını giymek muhteşem olurdu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gündeme gelen son isim Manchester United forması giyen Andreas Pereira oldu. Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada idolünün Alex de Souza olduğunu belirtirken, "Onun formasını giymek benim için muhteşem olurdu. Transfer neden olmasın?" dedi.

Yeni sezonda şampiyonluktan başka hiçbir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Adı son zamanlarda sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Manchester United'ın yıldızı Andreas Pereira bu iddialara cevap verirken Alex de Souza'dan da övgüyle bahsetti.

"ALEX, BENİM İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜM FUTBOLCULARDAN BİRİ"

Spor Arena'nın haberine göre; "Türkiye'de futbol tutkusu çok üst seviyede" diyen Pereira, "Ayrıca Alex, benim idol olarak gördüğüm futbolculardan biri. Onun formasını giymek benim için muhteşem olurdu. Transfer neden olmasın?" dedi. Fenerbahçe iddialarına da yanıt veren başarılı futbolcu, "Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Eğer bu doğruysa benimle ilgilenen takımlarla görüşmeyi ve bana sunacakları projeleri dinlemeyi çok isterim. Fakat tıpkı benimle ilgilenen diğer kulüpler gibi, önemli olan kısım kulübün benim kariyerime dair neler planladığı" ifadelerini kullandı. Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, 33 maçta süre aldı ve 1 gol atıp 4 de asist yaptı.