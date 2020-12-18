Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek

18.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:39
Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek

Marsilya'nın hocası Andre Villas-Boas, kaybettikleri Rennes maçının ardından düzenlenen basın toplantısında La Provence gazetesi muhabirini tehdit etti. Boas, "Böyle devam et. Tanrı bana, seni yakalama şansı verecek" ifadelerini kullandı ve dünyada gündem oldu.

Marsilya teknik direktörü Villas-Boas, kaybettikleri Rennes maçı sonrasında basın mensubunu tehdit etmesiyle Fransa'da gündem oldu.

Portekizli hoca, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında La Provence gazetesinin muhabiriyle girdiği ikili diyalogdan sonra yerinden kalkarak mikrofonlardan uzaklaştığı ve basın toplantısını bitirmeye çalıştığı sırada söylediği sözler futbol dünyasında gündem oldu.

"SENİ YAKALAYACAĞIM"

Boas'ın sözlerinde gazeteciyi açıkça tehdit ettiği ifadeler şu şekilde: "Böyle devam et, seni yakalayacağım. Tanrı bana bir gün seni yakalama şansı verecek"

Ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine göre Boas ile tehdit ettiği gazeteci arasında stadın otoparkında da sözlü gerginlik yaşadığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda da Boas, kazandıkları Monaco maçından sonra da başka bir gazeteciye, "Yanlış yazılar yazıyorlar. Bana hoşlanmadığım bir kişisel saldırı var. Yayınlanacak istatistikler varsa iyi olanlardan da yeteri kadar vardır" sözleri dikkat çekmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Caner Cindoruk Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Ersun Yanal Çağdaş Atan Pierre Webo Sergen Yalçın
Tüm Haberler Dava Kredi Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:39:32. #1.14#
title