André-Pierre Gignac'ın Montpellier HSC'ye Attığı En Güzel 3 Gol Fransız forvet Gignac Marsilya formasıyla çıktığı 188 maçta 77 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Gignac'ın Orange Vélodrome'da Ligue 1 rakiplerinden Montpellier HSC karşısında attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Fransız forvet Gignac Marsilya formasıyla çıktığı 188 maçta 77 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Gignac'ın Orange Vélodrome'da Ligue 1 rakiplerinden Montpellier HSC karşısında attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout