André-Pierre Gignac'ın Montpellier HSC'ye Attığı En Güzel 3 Gol
Fransız forvet Gignac Marsilya formasıyla çıktığı 188 maçta 77 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Gignac'ın Orange Vélodrome'da Ligue 1 rakiplerinden Montpellier HSC karşısında attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Fransız forvet Gignac Marsilya formasıyla çıktığı 188 maçta 77 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Gignac'ın Orange Vélodrome'da Ligue 1 rakiplerinden Montpellier HSC karşısında attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout