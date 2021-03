ANC Coin nedir? Güncel Anchor Protocol (ANC) Coin yorum ve grafiği

Anchor Protocol bugünkü fiyatı ₺27,31 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺95.350.538 TRY. Anchor Protocol son 24 saatte değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #256, piyasa değeri ₺1.365.265.629 TRY. Dolaşımdaki arz 50.000.000 ANC coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 ANC coin.

ANC COİN NEDİR?

Terraform Labs, Seul merkezli şirketin DAI dolaşımını aşmayı amaçlayan TerraUSD (UST) stabilcoinine yönelik talebi artırmayı beklediği, oldukça beklenen borç verme ve tasarruf protokolü Anchor'u kısa süre önce başlattı . DAI gibi, UST de ABD dolarına merkezi olmayan bir sabitleme yapıyor, ancak 1 milyar dolarlık yeni piyasa değeri, rakiplerinin yaklaşık üçte biri.

Stabilcoin'in cazibesini artırmak için Anchor, net karlılık ve öngörülebilirliğin bir kombinasyonunu dengeleyerek diğer Merkezi Olmayan Finans (DeFi) tekliflerinden daha iyi performans gösteren getiriler sunmaya çalışmaktadır.

Geliştiricilere göre bu, Terra'nın kendi blok zincirinden doğrulama ödüllerinden (bu para biriminin madencilerine verilen yeni basılan bitcoinlerin PoS eşdeğeri) gelecek, ancak sonunda bu tür ödüller diğer zincirlerden de entegre edilecek.

Anchor ivme kazanırsa, DeFi alanında güçlü bir oyuncu haline gelebilir ve bu, sonunda endüstrinin bu bölümünü pratik olarak tekelleştiren Ethereum'un ötesine geçecektir.