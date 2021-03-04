Anayasa Mahkemesi, emekli maaşı alabilmek için işten ayrılma şartını anayasaya aykırı buldu
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Anayasa Mahkemesi, emekli maaşı alabilmek için işten ayrılma şartını anayasaya aykırı buldu

04.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:23
Anayasa Mahkemesi, emekli maaşı alabilmek için işten ayrılma şartını anayasaya aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun başvurusu doğrultusunda emekli aylığı talebine ilişkin kritik bir iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, emekli aylığı tahsis talebinde bulunmak için "işten ayrılma" şartı aranması kuralını anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yer alan ve hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL KARARI ALINDI

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre başvuruyu 14 Ocak'ta görüşen AYM, itiraz konusu kuralı anayasanın, "temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması" ile ilgili 13. ve "sosyal güvenlik hakkı" ile ilgili 60. maddelerine aykırı bularak iptaline oy birliğiyle karar verdi.

HAKLARI SINIRLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, yaşlılık aylığının sigortalıya uzun vadeli sigorta kollarından ömür boyu ödeme vadeden bir sigorta türü olup "sosyal güvenlik hakkı" kapsamında olduğu belirtildi. Ayrıca itiraz konusu kuralın bu hakkı sınırladığına dikkat çekildi.

Haber Yorumları (4)
EMEKLİ: Milyonlarca Suriyeli ve diger ülke vatandaşı İhtiyaç Sahibi kardeşlerimiz için para Lazım Bak şimdi Onlarada aşı yapacagız. Para gerek. Bizler yıllarca kim için çalıştık Bu garibanlar için. Emekli kardeşlerim Lütfen Devletimizden birşeyler istemeyi bırakın
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HASAN: EYT mağdurları da müjde bekliyor
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BUNAK: NASIL OLABULU LOO, GAFAM BEK ALMADI DA
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