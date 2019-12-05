Anagold 24Erzincanspor: 3-0

05.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:42

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek , İlker Takpak, Mustafa SavranlarBEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Güven Yalçın, Umut NayirANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Süleyman Kasap - Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)GOLLER: Dk. 25 Boyd, Dk. 45+3 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş) SARI KARTLAR: Tyler Boyd, Roco, Caner Erkin (Beşiktaş) - Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 25'inci dakikada Tyler Boyd, 45+3'üncü dakikada Erdoğan Kaya ve 84'üncü dakikada Umut Nayir kaydetti.22'nci dakikada konuk ekip etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu topu sürdükten sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Utku ayaklarıyla gole izin vermedi.24'üncü dakikada sol kanattan gelişen Erzincanspor atağında Hüseyin Erol ortaladı. Ceza sahası içindeki Ayhan Gürbüz'ün vuruşunda top üstten auta gitti.25'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Güven Yalçın ortaladı. Ön direkteki Elneny'in şutunda kaleci Süleyman Kasap topu çelmeyi başardı. Arka direkte topla buluşan Boyd'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.45+3'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Muhayer Oktay ortaladı. Ceza sahası içinde Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.50'nci dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgiye inen Güven'in içeri çevirdiği topta Muhayer bekletmeden vurdu. Kaleci Süleyman topu kornere tokatladı.51'inci dakikada Erzincanspor hızlı çıktı. Kullanılan kornerin ardından hızlı gelişen konuk ekip atağında Muhammed Kerem, şık bir çalımla Elneny'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasındaki Halil'i gördü. Bu oyuncunun Utku ile karşı karşıyayken yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.71'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou'nun ortasında arka direkteki Boyd kafayı vurdu. Erzincanspor savunmasına çarpan top kornere gitti.84'üncü dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.

GENÇ ERDOĞAN GOLLE TANIŞTI

Siyah-beyazlı ekipte resmi maçlarda ilk kez forma şansı bulan Erdoğan Kaya, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Mücadelenin 45+3'üncü dakikada Muhayer'in kullandığı kornerde topu kafayla ağlara gönderen genç stoper, siyah-beyazlı formayla ilk maçında golle tanıştı.

Kaynak: DHA

- İstanbul