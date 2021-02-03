Anagold 24Erzincanspor: 1-0
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Anagold 24Erzincanspor: 1-0

03.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:07
Anagold 24Erzincanspor: 1-0

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Kadir AkıllıKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Mert, Osman, Halil, Hakan Demirci (Dk.62 İsa), Emin, Salim (Dk.81 Talha), Erdem (Dk.86 Alican), Doğanay, İsmet, İbrahimANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Demir - Abdullah, Ahmet Kan (Dk.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:  Mustafa Aydın, Emin Barlas, Kadir AkıllıKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Mert, Osman, Halil, Hakan Demirci (Dk.62 İsa), Emin, Salim (Dk.81 Talha), Erdem (Dk.86 Alican), Doğanay, İsmet, İbrahimANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Demir - Abdullah, Ahmet Kan (Dk.70 Uğurcan), Niyazi, Batuhan, Mustafa Ethem, Hakan Demir, Mehmet, Mümin Talip (Dk.86 Emre), Rıdvan, Ozan (Dk.86 Sabrican), Sefa (Dk.46Muhammed Samed)GOLLER: Dk.38 Salim (Kahramanmaraşspor) (Anagold 24Erzincanspor)SARI KARTLAR: Emin, İsmet (Kahramanmaraşspor) - Hakan Demir, Mümin Talip, Rıdvan (Anagold 24Erzincanspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 38'inci dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Salim kaydetti.

- Kahramanmaraş
Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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