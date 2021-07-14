Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ'

Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaz döneminde gurbetçilerinin gelmesi ile 20 bin olan nüfus 200 binleri buldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaz döneminde gurbetçilerinin gelmesi ile 20 bin olan nüfus 200 binleri buldu. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçiler bu yıl akın akın Emirdağ'ın yolunu tutarken, çoğunluğu Belçika'da olan Emirdağlı gurbetçilerin gelmesi ile ilçe adeta küçük Belçika'ya döndü. Gurbetçilerin gelmesine en çok sevinenler ise esnafla oldu.

Afyonkarahisar'ın gurbetçileri ile Emirdağ ilçesinde önceki yıllarda olduğu gibi yaz döneminin gelmesi ile nüfus yoğunluğu yaşanmaya başlandı. İlçenin yurt dışındaki nüfus oranı yaklaşık 350 bin olarak bilinirken bunlardan 150 bininin ise Belçika'da yaşıyor. Yaz tatilini geçirmek için Emirdağ'a gelen gurbetçiler ile merkez nüfusu 20 bin olan ilçe nüfusu 10 kar artarak 200 binlere kadar çıkıyor. Memleketlerine gelmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçilerin çarşı, pazarda büyük yoğunluk oluştururken ilçede nereye bakılsa yabancı plakalı lüks bir araçta görmek mümkün.

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi olan Emirdağ'a geldiğini ifade eden gurbetçi Sezer Cüneyt, geçen yıl pandemiden dolayı gelemediğini bu yıl ise 1 aylık iznini geçirmek için Emirdağ'a geldiğini söyledi. Cüneyt ilçede tek şikayetçi oldukları konunun ise trafik yoğunluğu olduğunu dile getirdi.

Mustafa Yalbı isimli gurbetçi de Emirdağ'a gelmek için çok beklediklerini kaydederek, ilçede ailelerini ziyaretlerine geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Ekonomiye ve bizlere katkıları büyük"

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Süleyman Kocabıçak, gurbetçilerin gelmesinin esnafın işlerinin artmasına büyük ölçüde katkısının olduğunu belirterek, "Bu sene gurbetçilerimiz biraz erken geldi. Sezon biraz erken başladı. Gurbetçiler geçen sene gelemediler bu yüzden bu sene biraz erken geldiler. Gurbetçilerin gelmesi ile satışlarımız yüzde 200'ler civarında artıyor. Gurbetçiler sayesinde çarşı esnafının işleri açıldı, ekonomiye ve bizlere katkıları büyük" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ'
Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ'
Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu'nun küçük Belçika'sı 'Emirdağ' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:41:26. #1.15#

title