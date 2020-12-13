Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı
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Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı

13.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:52
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı

Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında, SANKO Grubu'nun 10 şirketi listeye girdi.

Ekonomist dergisince, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında, SANKO Grubu'nun 10 şirketi listeye girdi.

SANKO Holding, Ekonomist Anadolu 500 Araştırmasında beş yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak zirvedeki yerini korudu. Şirketlerin 2019 yılı verileri baz alınarak yapılan çalışmaya göre, SANKO Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, TechData, Sanko Enerji, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, Çimko Çimento ve Beton, Sayınlar Gıda, Enko Enerji ve Bartın Çimento listede bulunuyor. Araştırmada, "Gaziantep'ten yola çıkarak denimde dünyanın en önemli üreticileri arasında giren ve Anadolu'da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan SANKO Holding, listemizin birinci sırasında yer aldı" denildi.

Çimentodan enerjiye, ambalajdan tekstile uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren SANKO'nun, Anadolu 500'de 10 şirketle yer aldığına işaret edilen araştırmada, "Pandemi sürecine rağmen yatırımlarını sürdüren ve bu yıl maske üretimi de yapan SANKO Holding, özellikle tekstilde denim balta olmak üzere geçen yıl 394 milyon dolarlık ihracata imza attı" görüşlerine yer verildi.

Sektörlere göre durum

Anadolu 500'ün sektörel değerlendirmesine göre, Süper Film Ambalaj, ambalaj sektöründe ikinci, TechData, bilişim sektöründe birinci, çimento sektöründe Çimko Çimento ve Beton üçüncü, Bartın Çimento dokuzuncu, enerji sektöründe Sanko Enerji sekizinci, Enko Enerji 14'üncü sırayı aldı.

Yatırımlarını, "Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep" anlayışı ile gerçekleştiren SANKO'nun sanayileşmede lokomotif olduğu Gaziantep'ten 66 şirketin yer aldığı araştırmada, tekstil sektöründe Sanko Tekstil dördüncü, Sanko Pazarlama 15'inci, ticaret-hizmet sektöründe Sanko Dış Ticaret ikinci oldu. - GAZİANTEP

Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırması sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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