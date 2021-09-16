Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde halı saha tesisleri törenle açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, şehre kazandırılan 28 spor sahası ve spor tesislerinin açılışlarına devam ediyor.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde inşa edilen halı saha tesisleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Köşdere, Okul Müdürü Abdullah Şenol ile öğretmenler, veliler, öğrenciler, mahalle sakinleri ve basın mensupları ilgi gösterdi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında açılışı ertelenen tesis için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak kürsüye gelen Okul Müdürü Abdullah Şenol, tesisi okullarına kazandıran Süleymanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ahmet Üzgün, 28 tesise emeği geçenlere teşekkür etti

Şenol'un ardından konuşan Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa'da son 2 yılda sportif yatırımların arttığını ifade etti. Tesisleri hayata geçiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür eden Üzgün, şunları kaydetti:

"Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel çok hızlı bir şekilde 28 tesisi ilçemize kazandırdı. 2 yıl önce hiçbir oyun alanı yoktu. Profesyonel anlamda ise Süleymanpaşa'da sadece 1 saha vardı. Bugün 28 saha kısa sürede inşa edildi. Süleymanpaşalı gençlerimiz bu sahalardan ücretsiz bir şekilde faydalanmaya başladılar. İmam Hatip Lisesinin yatılı bir pansiyonu var. 24 saat burada kalan çocuklar için bunu büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Bu yatırımları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Cüneyt Yüksel: "2022 yılında büyük yatırımlar geliyor"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2022 yılında gelecek olan çok daha büyük yatırımların müjdesini vererek, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' diyerek spor tesisleri ile ilgili birçok yatırım yaptık. Yatırımlara destek veren Meclis Başkanımız Mustafa Şentop ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Süleymanpaşa spor konusunda çok fakir bir ilçeydi. 200 bin nüfusu olan ilçede gençlerin enerjilerini atacakları, zamanlarını harcayabilecekleri yerler noktasında sorunlar vardı. Bunları bu sahalar ile çözdük. Bunun yanında Ata Tepe Spor Kompleksi projesini hazırladık. 17 Milyon TL değeri olan proje Trakya'nın en büyük spor kompleksi olacak. Bu tesisimiz bölgedeki tüm okullara hizmet edecek ve 15 bin gencimiz bu tesisten faydalanacak. Bu projenin yapımında katkı sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece çok daha büyük projelere imza atacağız. Artık ilçemizde devasa projelerin ihale edildiği bir tarihe başlıyoruz. 2022 yılında Süleymanpaşa Cumhuriyet tarihinde görmediği yatırımları görecek. Bu yolda beni yalnız bırakmayan belediye başkan yardımcılarıma, müdürlerime ve çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bazen 16-17 saat çalıştığımız zamanlar oluyor. Ama vatandaşlarımızın mutluluğunu görünce o tatlı yorgunluklar bir anda yerini mutluluğa bırakıyor," diye konuştu. Yüksel, konuşmasını açılışı yapılan tesisin okula ve bölgede yaşayan gençlere hayırlı olması temennisiyle noktaladı.

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de sözlerine spora ve gençlere yaptığı yatırımlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ederek başladı. Koncagül, "Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e seçildiği günden beri hayata geçirdiği projelerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet etme heyecanı da soyadı gibi çok yüksek. Süleymanpaşa'yı yaptığı çalışmalarla değiştirdiğine hepimiz şahitlik ediyoruz. Milletvekilleri olarak başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop ve Milletvekilimiz Mustafa Yel ile birlikte Bakanlıklar nezdinde Tekirdağ'a hizmet konusunda tüm desteği veriyoruz. AK Parti Belediyeciliği hem hizmet hem de Gönül Belediyeciliği ile Süleymanpaşa'da bu döneme damgasını vuruyor. Tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından spor tesisinin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kesilerek açılış töreni sona erdi. Başkan Yüksel ve katılımcılar, açılış töreninin ardından tesiste incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ