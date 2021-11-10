Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak - Haberler Spor
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Anadolu Efes, şu ana kadar çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ligde 16. sırada yer alıyor.

Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 13. sırada bulunuyor.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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