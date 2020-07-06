HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Anadolu Efes, "One Team" ödüllerinde finale kaldı

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği "One Team" ödüllerinde finale kaldı.

Anadolu Efes,
06.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:04

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği "One Team" ödüllerinde finale kaldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alan 42 takımın projelerinin değerlendirildiği "One Team" ödüllerinde altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımların eylül ayında dijital ortamda gerçekleştirilecek seminerde belli olacağı belirtildi.

Finallerde Anadolu Efes'in yanı sıra AX Armani Exchange Milan, Barcelona, Lokomotiv Kuban, Olympiakos, Unicaja Malaga ve Zalgiris'in yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, "One Team" kapsamında gerçekleştirdiği projelerle toplumsal değer ve farkındalık oluşturan Anadolu Efes'in geçtiğimiz yıl Altın Ödül'ü kazandığı hatırlatıldı.

Anadolu Efes Kulübü, "One Team" kapsamında 16 haftalık çalışmalar boyunca özel sporcular ile problem çözme, karar alma, öz güven ve spor yapma alışkanlığının kazanılması gibi konularda çalışmalar yapmıştı. Ayrıca özel sporcular, Anadolu Efes Kulübünün Merter Tesisleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada takım kaptanı Doğuş Balbay ve ABD asıllı Türk oyuncu Shane Larkin ile bir araya gelmiş, lacivert-beyazlıların bazı maçlarını da Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etme imkanı bulmuştu.

Lacivert-beyazlı kulüp, ayrıca Avrupa Ligi tarafından 4. kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçilerek bir ilke imza atmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Spor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Spor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor Spor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Spor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış Spor
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım Spor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son Dakika: Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesi' bir yıllık takiple çökertildi
Son Dakika: Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Esra Erdoğan Bülent Turan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cenk Eren Zeki Müren Demet Akalın
Spor İrfan Buz Fatih Terim Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Anadolu Efes, "One Team" ödüllerinde finale kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 13:16:34. #1.15#
title