Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14'üncü kez şampiyon oldu.

LARKIN 38 SAYIYLA MAÇA DAMGA VURDU MVP SEÇİLDİ

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 38 sayı ile oynayan Larkin olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

TBSL final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Shane Larkin seçildi.

ANADOLU EFES'İN 14. ŞAMPİYONLUĞU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe'yi geçen Anadolu Efes, ligde 14. şampiyonluğuna ulaştı. Efes, ligde en çok şampiyon olan ekip konumunda bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun son yıllarındaki hegemonyasına da son verdi. Finalde ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe'yi geçen Efes, ligdeki 14. şampiyonluğunu kazandı. 2009 yılından beri olan şampiyonluk hasretini sarı-lacivertliler karşısında dindiren Anadolu Efes, ligde en fazla şampiyonluğu bulunan ekip konumunda bulunuyor.

Efes, ligde 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsleyen takım oldu.

ERGİN ATAMAN'IN DÖRDÜNCÜ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Ataman, daha önce 2009'da Efes, 2012 yılında Beşiktaş ve 2013 yılında da Galatasaray ile bu başarıya ulaşmıştı.

Bu yıl Anadolu Efes ile başarılı bir sezon geçiren Başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde ilk kez THY Euroleague'de final oynarken, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de ipi göğüsledi. Ataman, ligin finalinde Fenerbahçe Beko'yu geçerek kariyerindeki 4. şampiyonluğunu yaşadı. İlk lig şampiyonluğunu 2009 yılında yine Efes ile kazanan deneyimli antrenör, 2012 yılında Beşiktaş, 2013 yılında da Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı.

53 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde ayrıca Galatasaray ile 2016 yılında EuroCup, Beşiktaş ile 2012 yılında FIBA Eurochallenge ve Montepaschi Siena ile 2002 yılında FIBA Saporta Kupası'nı kazandı.

EUROLEAGUE'DE DE FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞLERDİ

Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finalleri'nde temsilcilerimiz karşı karşıya gelirlerken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague Finali'ne yükselmişti. 43 verimlilik puanıyla oynayan Anadolu Efes in 0 forma numaralı yıldızı Shaney Larkin, Final Four tarihine geçerken Fenerbahçe'yi yıkan isim olmuştu.