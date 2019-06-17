Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, şampiyonluk yarışında beşinci kez karşı karşıya geliyor. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play off final serisinde durum 2-2. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın biletlerini nereden, nasıl satın alabilirsiniz?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde beşinci maç bu akşam oynanacak. Fenerbahçe Beko, son oynanan maçta 82-73 galip gelerek Anadolu Efes ile durumu eşitlemiş ve 2-2'ye getirmişti. Seride 4 galibiyete erişen takım şampiyon olacak. Anadolu Efes, evinde oynayacağı maçta durumu 3-2'ye getirmek ve avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe Beko ise aynı şekilde 3-2 öne geçiş sonraki maçta evinde oynayacağı maçta şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, bugün sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranından naklen yayınlanacak.
MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Taraftarlar, müsabakanın biletlerine şu bağlantıdan ulaşabilir
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇ BİLETİ
SERİDE OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLARI
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93
Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74
Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73
SERİDE OYNANACAK KALAN MAÇLARIN TARİHLERİ
19 Haziran Çarşamba:
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
21 Haziran Cuma: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)