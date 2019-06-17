Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde beşinci maç bu akşam oynanacak. Fenerbahçe Beko, son oynanan maçta 82-73 galip gelerek Anadolu Efes ile durumu eşitlemiş ve 2-2'ye getirmişti. Seride 4 galibiyete erişen takım şampiyon olacak. Anadolu Efes, evinde oynayacağı maçta durumu 3-2'ye getirmek ve avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe Beko ise aynı şekilde 3-2 öne geçiş sonraki maçta evinde oynayacağı maçta şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, bugün sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranından naklen yayınlanacak.

TRTSPOR CANLI YAYINI

MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?



Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Taraftarlar, müsabakanın biletlerine şu bağlantıdan ulaşabilir

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇ BİLETİ

SERİDE OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLARI



Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

SERİDE OYNANACAK KALAN MAÇLARIN TARİHLERİ

19 Haziran Çarşamba:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)