SunExpress, bu yaz Avrupa uçuş ağını genişletiyor
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SunExpress, bu yaz Avrupa uçuş ağını genişletiyor

SunExpress, bu yaz Avrupa uçuş ağını genişletiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yaz sezonunda Anadolu şehirleri ile Avrupa arasındaki uçuş ağına beş yeni destinasyon ekliyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yaz sezonunda Anadolu şehirleri ile Avrupa arasındaki uçuş ağına beş yeni destinasyon ekliyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi, bu yaz yeni destinasyonlarla beraber 13 Anadolu şehrini Avrupa'da toplam 16 destinasyona aktarmasız uçuşlarla bağlıyor.

Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle en fazla uçuş sunan SunExpress, 2021 yaz sezonuyla birlikte uçuş ağına şu beş yeni rotayı ekledi: "Eskişehir-Brüksel ve Düsseldorf, Hatay-Düsseldorf, Malatya-Frankfurt, Zonguldak-Düsseldorf".

SunExpress, yaz ayları için sunduğu uçuş programı kapsamında Düsseldorf'a, Zonguldak'tan mayıs ayı ortası itibarıyla haftada 2 kez uçuş düzenlemeye başlamıştı. Hava yolu şirketi, Eskişehir ve Hatay'dan ise bu Avrupa kentine haziran sonu itibarıyla haftada 1 kez sefer düzenlemeye başlayacak. Eskişehir-Brüksel seferleri haftada 3 ve Malatya-Frankfurt seferleri ise haftada 1 kez düzenlenecek.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'de toplam 9 nokta ile 13 Anadolu şehri arasında doğrudan bağlantı sunan hava yolu şirketi, ayrıca Amsterdam, Brüksel, Londra, Paris, Stockholm ve Kopenhag gibi çeşitli Avrupa başkentlerinden Anadolu'daki birçok destinasyona direkt uçuş düzenliyor.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek hava yolu şirketinin cazip yaz sezonu tekliflerini inceleyebiliyor.

SunExpress, bu yaz Avrupa uçuş ağını genişletiyor
SunExpress, bu yaz Avrupa uçuş ağını genişletiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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