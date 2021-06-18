Anadolu'daki o ilçe adına altın basılması için harekete geçildi
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Anadolu'daki o ilçe adına altın basılması için harekete geçildi

Anadolu'daki o ilçe adına altın basılması için harekete geçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe tarihinde çok önemli bir yer tutan ve tarihte adına altın basılan tek ilçe olan Sandıklı'nın manevi değerlerinin yok olmaması, gelecek nesillere aktarma noktasında bir farkındalık oluşturması amacıyla "Sandıklı altını" basımı...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe tarihinde çok önemli bir yer tutan ve tarihte adına altın basılan tek ilçe olan Sandıklı'nın manevi değerlerinin yok olmaması, gelecek nesillere aktarma noktasında bir farkındalık oluşturması amacıyla "Sandıklı altını" basımı konusunda görüşmelere başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Çöl, Sandıklı adına altın basılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Başkan Çöl görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, tarihi değerlerimize sahip çıkarak geleceğimize yatırım yapmak diye düşünüyorum. Bu bağlamda İstanbul'dan sonra adına altın basılan ilk yer olan Sandıklı ilçemize bırakacağımız en büyük miras kültürel değerlerimize sahip çıkmaktır. Şahin ile bu konuda son detayları görüşerek inşallah çok kısa bir süre sonra 'Sandıklı altınımızı' tekrar basıp gün yüzüne çıkaracak ve tüm Türkiye'ye ilçemizin adını bir kez daha duyurmaktan mutluluk duyacağız. Ben bu vesileyle bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, bütün Sandıklı'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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