Anadolu Ajansı Futbol Turnuvası şampiyonu İdare Birliği kupasına kavuştu

Anadolu Ajansı (AA) Futbol Turnuvası şampiyonu İdare Birliği'ne törenle birincilik kupası verildi.

AA Genel Müdürlüğü bahçesindeki kupa töreninde, organizasyon birincisi İdare Birliği oyuncularına şampiyonluk kupası ve madalyası, ikinci Düzcespor ve üçüncü Makamspor oyuncularına da madalyaları Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru tarafından takdim edildi.

Ankara Öveçler Çınaraltıspor Tesisleri'nde düzenlenen kurum içi turnuvanın finalinde İdare Birliği, Düzcespor'u 5-3 yenerek şampiyon olmuştu.

Turnuvanın gol kralı İdare Birliği oyuncusu Durmuş Türkoğlu'na gol krallığı plaketi, diğer takımlardan Düzcespor kaptanı Bünyamin Çelebi'ye, Makamspor kaptanı Ahmet Özçelik'e ve Uluslararası Enternasyonel FC kaptanı Sadık Abdül'e de takdir plaketi verildi.

TEMA Vakfı destekleriyle turnuvada atılan goller için Gaziantep Emirler Hatıra Ormanı'na 200 fidan dikildiğini belirten Oğuz Enis Peru turnuvaya ilişkin, "AA futbol turnuvasını bitirmiş bulunuyoruz, bugün ödül töreninde birincilere, ikincilere ve üçüncülere ve katılımcı arkadaşlara ödüllerini vermiş bulunmaktayız. Turnuva önemliydi, birlik, beraberlik, kardeşlik açısından uzun bir süre Kovid-19 nedeniyle sahalardan ve diğer sosyal yaşantımızdan uzak kalmıştık. Böyle bir organizasyonla bir araya gelme imkanı bulduk. Katılımcıların yoğun ilgisi bizi çok sevindirdi. Bundan sonraki organizasyonlar için arkadaşların bu ilgisinin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Peru, "Turnuvada 200 gol atıldı, daha önce bizim atılan gol sayısı kadar ağaç dikileceği yönünde beyanımız vardı. TEMA Vakfı vasıtasıyla 200 fidanımızı dünyamıza kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarda da yine böyle ağaçlandırma çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Törenin ardından turnuvaya katılan kurum çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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