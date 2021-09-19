Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama - Haberler Spor
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Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen - Haberler | Spor
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

AMPUTE Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın memleketi Zile'de şampiyonluk coşkuyla kutlandı.

AMPUTE Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın memleketi Zile'de şampiyonluk coşkuyla kutlandı.

Ampute Milli Takımı'nın final maçında İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde kutlama yapıldı. Şampiyonluk sonrası Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve zabıta araçlarından oluşan konvoy düzenlendi. Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Çakmak, "Önce vatan diyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Osman'ın gaziler gününü kutluyorum. Maçı kazandık. Osman'a ben hep çocuk derdim. 'Bana öyle deme' derdi. 'Sen bu maçı al bundan sonra sana çocuk demeyeceğim' dedim. Bundan sonra 'çocuk' demeyeceğim. Osman benim kardeşim, canım, ciğerim. Çok gururlu ve mutluyum. Ne mutlu Türküm diyene. Zile'de maçı kazandık, konvoya gidiyoruz. Bütün devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, konvoya destek verdiler. Osman'ın memleketi Zile'de coşkuyla bu zaferi kutlayacağız. Tüm oyuncuları tek tek öpüyorum. Onlar zaten ayakları ile oynamadılar. Demir ayakları vardı yüreğinde, çelik bilekleri vardı kalbinde, cesur yürekleri vardı ruhlarında. Hepsini alnından öpüyorum" dedi.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

 Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
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Haber: Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın memleketi Zile'de coşkulu kutlama - Haberler Spor
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