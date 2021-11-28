Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ile bazı oyuncuları, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ile bazı oyuncuları, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çakmak ve beraberindeki futbolcuları Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.Otyakmaz, sporcular ve Çakmak ile bir süre sohbet ederek, Ampute Futbol MilliTakımı'nın başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da hazır bulundu.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title