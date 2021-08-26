Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa kupasını yeniden kaldırmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa kupasını yeniden kaldırmak istiyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa kupasını yeniden kaldırmak istiyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Bolu'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa kupasını yeniden Türkiye'ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa kupasını yeniden Türkiye'ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatani görevini yaptığı Şırnak'ta mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden ancak çocuk yaşlarından itibaren tutkuyla oynadığı futboldan vazgeçmeyen Osman Çakmak, ampute milli takım kaptanlığının ardından teknik direktörlük görevini üstlendi.

Kaptanlık yaptığı dönemde 2017'de Avrupa şampiyonluğu, 2018'de ise dünya ikinciliği yaşayan Çakmak, futbolcularını uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmek için yetiştiriyor.

Polonya'da 12 Eylül'de başlayacak Ampute Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan milli takıma tecrübelerini aktaran Çakmak, futbolcularıyla şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırmak istiyor.

"Amacımız yaraya merhem olmak"

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, Avrupa şampiyonasına yönelik çalışmalarının Bolu kampında yoğun tempoda devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonanın ertelendiğini aktaran Çakmak, geçen sürede çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Çakmak, salgın dönemini değerlendiren milli sporcuların Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarının ortada olduğunu, kendilerinin de aynı şekilde başarılı olacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Tokyo'dan Mete, Busenaz, Taha ve Rıza kardeşlerimiz nasıl ülkeye madalyayla döndüyse biz de kupayla dönmek için mücadele edeceğiz. Kupamızı Türk milletine armağan edeceğiz. Orman yangınları ve sel, bizi çok üzdü. Bu olaylar karşısında alınan başarılar, bir nebze olsun yaraya merhem sürmek gibi oluyor. Amacımız yaraya merhem olmak." diye konuştu.

Başarının sırrının, disiplin ve birliktelikten geçtiğini vurgulayan Çakmak, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.

Hedeflerinden bahseden Çakmak, "Bu ülkenin bir şeyi eksik. Avrupa şampiyonluğumuz var. İkinci bir Avrupa şampiyonluğunu alıp başarının tesadüf olmadığını ispatlamak ve devamında bu kardeşlerimle beraber 2022'de ev sahibi olacağımız dünya kupasını ülkemizde bırakmak istiyoruz. Takım kaptanıyken penaltı kaçırmamla alamadığımız dünya kupasını da hoca olarak bu ülkeye getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çakmak, ampute futbol milli takımındaki hedeflerini gerçekleştirdikten sonra koşar futbolda da hedefleri olduğunu belirterek, "A Milli Futbol Takımına teknik direktör olma düşüncem de var. Neden olmasın? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ülkenin birliği ve beraberliği için bir bedel ödemişim. Çalışıyorum, kendimi yeniliyorum. Enerjim var, futbolcuya verebilecek bilgim var. Çok iyi de bir ekibim var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Gervinho Arda Güler Arda Turan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa kupasını yeniden kaldırmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:11:42. #1.15#

title