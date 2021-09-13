Ampute Futbol Milli Takımı, Gürcistan'ı 10-0 yendi
Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yendi.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0 mağlup etti.
Krakow kentindeki Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta millileri farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.
D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de İtalya ile oynayacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri