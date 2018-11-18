Amine Gülşe ve Mesut Özil 3 Ayrı Ülkede Düğün Yapacak

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiltere-Arsenal'de oynayan Mesut Özil 2017'de nişanlanmıştı. Yakın bir zamanda dünya evine girmeyi planlayan çift, Almanya, İsveç ve Türkiye'de düğün yapacak.

3 ÜLKEDE 1 MİLYONLUK DÜĞÜN YAPACAKLAR

1 milyon liraya mal olacak düğünler, Mesut Özil'in doğup büyüdüğü Almanya, Amine Gülşe'nin dünyaya geldiği İsveç ve akrabalarının yaşadığı Türkiye'de yapılacak.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYACAKLAR

İlişkilerini basın önünde yaşamayan ünlü çift, düğün için evlilik sözleşmesi imzalamayacaklar.

"TÜRK ADETLERİNE GÖRE YETİŞTİM AMİNE, BUNU BİLİYOR"

Amine Gülşe evlenince oyunculuğa devam edecek. Ancak yeni kurallar getirdi. Senaryoyu eşi Mesut Özil'e de gösterecek. Öpüşme sahnelerini ise kabul etmeyecek. Mesut Özil bir röportajında şu açıklamayı yapmıştı: "Almanya'da doğup büyüdüm. Ama Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Amine bunu gayet iyi biliyor."