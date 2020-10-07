Amerikalı yargıç, Ronaldo'nun düşen tecavüz davasını yeniden gündemine aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amerikalı yargıç, Ronaldo'nun düşen tecavüz davasını yeniden gündemine aldı

07.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:17

Hakkındaki tecavüz suçlamaları yeterli kanıt bulunamadığı için düşen Cristiano Ronaldo, bu kez başka bir ABD'li yargıcın radarına girdi. Yargıç Jennifer Dorsey, Portekizli futbolcudan davacı olan Kathryn Mayorga'nın argümanlarını dinleme kararı aldı.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, yaklaşık 10 yıldan fazla bir süre önce Las Vegas'ta bir kadına tecavüz ettiği iddiası yeniden alevleniyor. Nevada'daki federal yargıç Jennifer Dorsey, Portekizli futbolcuya karşı hukuk mücadelesini sürdüren davacı kadını dinleyeceğini açıkladı.

Mahkemeyle ilgili henüz bir tarih belirlenmezken, yargıç Dorsey, Ronaldo'nun 2010 yılında olayı sessiz sedasız kapatmak için 375 bin dolar ödediği, tecavüz iddialarının sahibi Kathryn Mayorga'nın argümanlarına kulak verecek.

RONALDO CEPHESİNDEN YORUM GELMEDİ

Ronaldo'nun avukatı Peter Chritiansen konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken, Leslie Mark Stovall liderliğindeki Mayorga'nın avukatları ise yargıcın 30 Eylül'deki kararına ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

2019'da konuyla ilgili görülen davada, Cristiano Ronaldo'nun iddialar nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması için yeterli kanıt bulunmadığı kararı verilmişti.

Amerikalı yargıç, Ronaldo'nun düşen tecavüz davasını yeniden gündemine aldı

MAYORGA YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Davayı yeniden açmayı planlayan yargıç Dorsey ise, mahkemenin Mayorga'nın Ronaldo'nun avukatlarıyla gizlilik anlaşması imzalamak için "zihinsel kapasiteye sahip olup olmadığı" ve "taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığı" konusunda karar vermesi gerektiğini belirtti.

37 yaşındaki Mayorga Las Vegas bölgesinde yaşayan eski bir öğretmen ve model. 2009 yılında bir gece kulübünde tanıştığı Ronaldo'nun kendisine otel odasında tecavüz ettiğini iddia eden Mayorga, 2010 yılındaki davada kendisine verilen 375 bin dolar nedeniyle sustuğunu ve pişman olduğunu söyleyerek yeniden şikayetçi oldu.

Amerikalı yargıç, Ronaldo'nun düşen tecavüz davasını yeniden gündemine aldı

Gerçekleştiği iddia edilen olay sırasında 25 yaşında olan Ronaldo'nun avukatları ise, yaşanan ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savunuyor ve Portekizli futbolcunun itibarına bir saldırı yapıldığını iddia ediyor.

Mayorga'nın avukatı Stovall, davacı kadının çocukken öğrenme güçlüğü çektiğini, Ronaldo'nun avukatları tarafından baskı gördüğü için gizlilik anlaşması imzalamak için yasal ehliyete sahip olmadığını belirtti.

(Sözcü)

Amerikalı yargıç, Ronaldo'nun düşen tecavüz davasını yeniden gündemine aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Özgü Namal Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Gökhan Gönül Roland Garros Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amerikalı yargıç, Ronaldo'nun düşen tecavüz davasını yeniden gündemine aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:16:55. #1.14#
title