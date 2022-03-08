Amerikalı rapçi Snoop Dogg, espor takımına katıldığını duyurdu
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, Los Angeles merkezli profesyonel espor organizasyonunun yönetim kuruluna katıldığını açıkladı.
Calvin Cordozar Broadus veya sahne adıyla Snoop Dogg, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda Kaliforniya merkezli espor takımına katıldığını duyurdu.
SNOOP DOGG ESPOR TAKIMINA KATILDI
Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, profesyonel müzik kariyerinin yanında oyunlarla da yakından ilgilendiği biliniyor. 17 kez Grammy'ye aday gösterilen rapçi Snoop dogg, Kaliforniya merkezli espor takımı FaZe Clan'e katıldığını duyurdu.
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YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU
Snoop Dogg, yaptığı duyuruda, "FaZe Clan ile hem ekip üyesi hem de Yönetim Kurulu üyesi olarak ortaklık yapmak mantıklı… Gençler markalarıyla özdeşleştiler ve bu oğlum Cordell'in bildiği bir şeydi, bu yüzden bizi bir araya getirdi." sözlerine yer vererek FaZe Clan takımına katıldı.