Amerikalı rapçi Snoop Dogg, espor takımına katıldığını duyurdu

Calvin Cordozar Broadus veya sahne adıyla Snoop Dogg, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda Kaliforniya merkezli espor takımına katıldığını duyurdu.

SNOOP DOGG ESPOR TAKIMINA KATILDI

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, profesyonel müzik kariyerinin yanında oyunlarla da yakından ilgilendiği biliniyor. 17 kez Grammy'ye aday gösterilen rapçi Snoop dogg, Kaliforniya merkezli espor takımı FaZe Clan'e katıldığını duyurdu.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU

Snoop Dogg, yaptığı duyuruda, "FaZe Clan ile hem ekip üyesi hem de Yönetim Kurulu üyesi olarak ortaklık yapmak mantıklı… Gençler markalarıyla özdeşleştiler ve bu oğlum Cordell'in bildiği bir şeydi, bu yüzden bizi bir araya getirdi." sözlerine yer vererek FaZe Clan takımına katıldı.