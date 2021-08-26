Amedspor, Mardin'i tek golle geçti
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Amedspor, Mardin'i tek golle geçti

Amedspor, Mardin'i tek golle geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, sezon öncesindeki hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, sezon öncesindeki hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdürüyor. Kayseri'deki kamp çalışmalarından sonra kente gelen Amedspor teknik direktör Mesut Toros yönetiminde lig hazırlıklarına başlarken, özel maçlarla da eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Yeşil-Kırmızı-Beyazlı takım, 3. Lig ekibi Mardin 1969Spor ile kendi tesislerinde oynadığı maçı 1-0 kazandı. Amedspor'un golünü kaptan Mansur Çalar kaydetti. Öte yandan Amedspor'un 28 Ağustos Cumartesi günü yine Diyarbakır'da Batman Petrolspor ile hazırlık maçında karşılaşacağı kaydedildi.

Amedspor, 2020-2021 sezonu ilk hafta karşılaşmasında 5 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Uşakspor'la kozlarını paylaşarak lig maratonu için startı verecek. - DİYARBAKIR

Amedspor, Mardin'i tek golle geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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