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Amed Sportif Faaliyetler korona testinden geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcular korona virüs testlerine tabi tutuldu.

Amed Sportif Faaliyetler korona testinden geçti
16.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:20

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcular korona virüs testlerine tabi tutuldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp tesisleri yeni tip korona virüs salgını riskine karşı özel bir ekip tarafından dezenfekte edildi. Takımın antrenman yaptığı sahalar temizlenerek ve bakımı yapılarak hazır hale getirildi. Takım teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde yaptığı idmanlarla çalışmalara başladı.

Bir diğer hareketlilik ise Futbol Federasyonu tarafından ilan edilen Futbola Dönüş Protokolü konusunda yaşandı. Kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcular korona virüs testlerine tabi tutuldu. Test sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Amed Sportif Faaliyetler'de bir yandan da gözler cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından maddi olarak desteklenen yeni bir yönetimin göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gelecek haftadan itibaren takıma ve personele ödeme yapılması gündemde. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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