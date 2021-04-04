Amed Sportif Faaliyetler'de Kızıltan dönemi
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Amed Sportif Faaliyetler'de Kızıltan dönemi

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Amed Sportif Faaliyetler'de Kızıltan dönemi

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni teknik direktörü Özcan Kızıltan oldu.

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni teknik direktörü Özcan Kızıltan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aykan Atik'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Özcan Kızıltan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Anagol24 Erzincanspor takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör Özcan Kızıltan için düzenlenen imza törenine Kulüp As Başkanımız İhsan Avcı katıldı. UEFA-Pro lisanslı yeni hocamız Özcan Kızıltan'ın yardımcılıklarını ise Semih Dülger, Bora Taş, Yasin Efendiler, Sinan Biçer ve Can Kızıltan yapacaktır. Hocamız ve ekibinin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - DİYARBAKIR

Amed Sportif Faaliyetler'de Kızıltan dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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