AMD, Xbox Game Pass Hediyeli Radeon ve Ryzen Paketlerini Duyurdu

AMD, iyiden iyiye popülerliğini artırıyor. Gerek ekran kartı gerekse işlemcileriyle sağlam bir kitle oluşturmuş olan şirket, şimdi de başlattığı bir kampanyayla dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor.

Şirket, belirlemiş olduğu işlemci ya da ekran kartlarından bir tanesini alan müşterilerine, Microsoft XBox Game Pass üyeliğini ücretsiz olarak verecek. Böylece yeni bir AMD ürünü satın alan oyunseverler, 3 ay boyunca Microsoft'un bu hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu servis sayesinde kullanıcılar, 100'den fazla oyuna bilgisayarları üzerinden ücretsiz erişim sağlayabilecekler.

Yapılan açıklamalar kapsamında bu kampanyadan yararlanabilmek için tabii olarak AMD tarafından üretilmiş olan bir işlemci ya da ekran kartı almanız gerekiyor. AMD, bu kampanın alt sınırını ekran kartı için Radeon RX 560, işlemci içinse Ryzen 5 2400G olarak belirledi. Ayrıca şirketin Radeon RX 5700 serisi ekran kartı ve Ryzen 5/7/9 3000 serisi işlemcileri de bu kampanyaya dahil edildi.

Tüm bunlara ek olarak kampanya kapsamında iki farklı ürün alsanız da ücretsiz aboneliğiniz yine 3 ay ile sınırlı

Şirketler bunun gibi kampanyaları geçtiğimiz dönemlerde de yapmışlardı ancak AMD'nin bu kampanyasının bugüne kadar görülmemiş bir genişlikte olduğunu söylemek mümkün. Bunun nedeni ise Xbox Game Pass'in içerdiği çok sayıda oyun.

AMD'nin başlatmış olduğu bu kampanya, 10 Mart 2020 tarihinde sona erecek.