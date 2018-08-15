Amd Radeon Pro Wx8200, 10.8 Teraflop 8gb Ram ve 999 Dolar!

İçerik Oluşturucular için Bütçe Dostu Grafik Kartı



AMD Radeon Pro WX8200, 8GB RAM 10.8 Teraflop üstelik sadece 1000 dolar.

AMD rakiblerine inat 32 çekirdekli Ryzen Threadripper gibi daha bütçe dostu grafik kartı modelleri sunuyor. AMD Siggraph 2018 önceki oyunculara değil ancak profesyonel içerik oluşturuculara yönelik yeni bir grafik kartı "Radeon Pro WX 8200" ü piyasaya sundu.

AMD Radeon Pro WX8200 Özellikleri Neler?



8GB ECC RAM, Vega 10-powered 10.8 teraflop ile yine AMD'nin amiral gemisi Radeon Pro WX 9100'e yakın bir performans sunuyor. Üstelik fiyatı 999 dolar. NVIDIA'nın Quadro P4000 modelinden daha ucuz.

WX 8200, WX 9100'ün aynı bellek veri yolu genişliği (2048-bit) ve 14-nanometre mimarisi sunan, belki biraz daha hafif sürümüdür. 16GB yerine 8GB gibi biraz daha az RAM sunulmuş. NVIDIA'nın Quadro serisi gibi Radeon Pro kartları da DDR5 RAM ve AMD'nin Güvenli İşlemcisi yerine hata düzeltme kodu (ECC) HBM2 bellek gibi özelliklerle güvenilirlik ve hassasiyet için ham hızdan ödün vermiyor. Autodesk 3ds Max, Adobe Creative Cloud paketi ve Dassault SolidWorks gibi 3D oyun tasarımı, video prodüksiyon ve tasarım uygulamalarını gayet hızlı çalıştırabiliyor.

Burada özellikle içerik oluşturucuları düşük maliyeti seveceklerdir. Pro Grafik Kartları, standart oyun kartlarının sahip olmadığı bazı özellikleri desteklemektedir. Örneğin Photoshop'ta OpenGL aracılığıyla 10 bit (bir milyar) renk gibi. Doğal olarak içerik oluşturucuları bu özellikler için fazla para ödemek istemiyor. AMD'nin bu hamlesi NVIDIA'yı biraz zorlayacaktır.

AMD

https://www.teknotalk.com/amd-radeon-pro-wx8200-64984/