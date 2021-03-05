Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü
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Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü

05.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:04
Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü

Son 6 ayda ambalaj fiyatlarının yüzde 40 artması esnafı zor durumda bıraktı. Gelen zamları fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, "Ambalaj fiyatları düşerse biz de vatandaş da rahatlar" dedi.

Dünyada artan ham madde fiyatları pek çok üründe ambalaj fiyatlarının da artmasına sebep oluyor. Bursa'da ambalajı çok fazla kullanan esnaf, artan fiyatları ürünlerine zam olarak yansıtmamak için direniyor. Özellikle tavuk satışı yaparken köpük tabak ve ürünü sarmak için folyo ile kağıt ve poşet kullanan esnaf, artan ambalaj fiyatlarının bellerini büktüğünü belirtiyor. Esnaf, ambalaja 6 ayda gelen zammı sattıkları ürünlere yansıtmamak için uğraşıyor. Bir çok ürününü ambalajlayarak satan esnaf fiyatların düşmesini dört gözle bekliyor.

Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü

"FİYATLAR DÜŞERSE BİZ DE VATANDAŞ DA RAHATLAR"

Uzun yıllardır çarşıda esnaflık yapan Akif Kurt, "Uzun yıllardır tavuk satışı yapıyorum. Tavuk satışı yaparken çok sayıda ambalaj malzemesi kullanıyorum. Kullandığım köpük tabak, streç film, kağıt ve poşetlere son 6 ayda yüzde 25 ila 40 arasında zam geldi. Ambalaj ürünlerine zam gelince biz de zam yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz zam yapmaktan değil indirim yapmaktan yanayız. Ambalaj fiyatları düşerse biz de vatandaş da rahatlar" dedi.

Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü

"ZAMLAR BİZİ ZORLUYOR, FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Esnaf Enver Koç ise, "Sattığımız her üründe ambalaj malzemesi kullanıyoruz. Aldığımız malzemeler yüzde 40 oranında zamlandı. Bu da bizi zorluyor, ambalaj fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
AŞKİTO: Yüzde 40 ın yüzünden herkes bu azabı çekiyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADAM: Yalan söylüyorlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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