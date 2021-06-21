Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek?
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Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek?

Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek?
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Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve 2 gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl tüketicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek? Amazon Prime Day nedir?

Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan'dauygulanıyor. Peki, Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek?

AMAZON PRİME DAY NEDİR?

Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve 2 gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenecek.

AMAZON PRİME DAY NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Şirket açıklamasına göre, Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan ev ürünlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında 2 milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Video ve Prime Gaming aracılığıyla daha önce görülmemiş özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecek.

21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan'da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek.

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