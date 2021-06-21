Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek?

Amazon'un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve 2 gün boyunca Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl tüketicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Amazon Prime Day ne zaman, kaç gün sürecek? Amazon Prime Day nedir?