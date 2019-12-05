Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme
Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.
05.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:22
– Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.
- İstanbul
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ilk olarak Amazon'un perakende kısmında başlayan soruşturma, şirketin web hizmetleri departmanının iş modelindeki olası usulsüzlüklere odaklanacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA