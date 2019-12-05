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Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme

Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.

05.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:22
Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme
– Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ilk olarak Amazon'un perakende kısmında başlayan soruşturma, şirketin web hizmetleri departmanının iş modelindeki olası usulsüzlüklere odaklanacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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