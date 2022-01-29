Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar gün oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Buğdaylıspor - Kasyeri Gençlerbriliği: Nail Berkant Sarıkaya
Özvatan Gençlikspor- Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu
Sanayi Esnafspor-Amarat Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç
Erciyes Esen Makina - Esentepespor: Necati Selçuk Şahin
Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Ulu
Kayseri Şekerspor-Gültepespor: Kemal Hattatioğlu
Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Çıtak
Kayseri Yolspor- Kayserigücü FK: Yusuf Uğurlu
OSB Atletikspor- Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ