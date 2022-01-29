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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar gün oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Buğdaylıspor - Kasyeri Gençlerbriliği: Nail Berkant Sarıkaya

Özvatan Gençlikspor- Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

Sanayi Esnafspor-Amarat Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç

Erciyes Esen Makina - Esentepespor: Necati Selçuk Şahin

Tomarza Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Ulu

Kayseri Şekerspor-Gültepespor: Kemal Hattatioğlu

Hacılar Erciyesspor-Talas Anayurtspor: Ahmet Çıtak

Kayseri Yolspor- Kayserigücü FK: Yusuf Uğurlu

OSB Atletikspor- Başakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayseri Şekerspor, Başakpınar, Kocasinan, Kayseri, Spor, Haber

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