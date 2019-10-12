12.10.2019 17:27

- Amatör sporculardan, Mehmetçiğe destek

ELAZIĞ - Elazığ'da Amatör sporcuların katıldığı yürüyüşte, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için pankart açılarak destek mesajı verildi.

Türkiye'nin 81 ilinde 7-13 Ekim tarihleri arası düzenlenen Amatör Spor Haftası, Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Elazığ'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun organizesiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan, Ahmet Aytar Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte yer alan amatör sporcular, "Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman ordumuzun yanındayız" pankartı açarak destek verdi.

Yürüyüş sonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür konuşma yaptı.

Kaynak: İHA