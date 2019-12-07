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Amatör kulübe imza atan Başkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor

Amatör kulüp ile sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor.

07.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:31
Amatör kulübe imza atan Başkan Kavaklıgil ilk maçına çıkıyor

Amatör kulüp ile sözleşme imzalayan Belediye Başkanı ilk maçına çıkıyor.


Geçtiğimiz günü 1 Amatör Kümede mücadele eden Tosyaspor ile başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde sözleşme imzalayan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yarın (Pazar günü) ilk maçına çıkıyor. Ligin 4. Haftasında Seydiler Belediyespor'u ağırlayacak olan Tosyaspor'da top koşturacak olan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye başkanı sıfatıyla ilk maçına çıkacak. Saat 13.30 'da başlayacak olan karşılaşma öncesi takımla birlikte antrenmanlara katılan Başkan Kavaklıgil'in 37 numaralı formayla sahaya çıkması bekleniyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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