Son dakika haber! Altuğ Çelikbilek Mercedes Cup'ta ana tabloya yükseldi
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Son dakika haber! Altuğ Çelikbilek Mercedes Cup'ta ana tabloya yükseldi

Son dakika haber! Altuğ Çelikbilek Mercedes Cup'ta ana tabloya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen sezonun ilk ATP çim kort turnuvası Mercedes Cup'ın eleme final turunda Dennis Novak'ı 1-6, 7-6, 7-5 yenerek ana tabloya yükseldi.

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen sezonun ilk ATP çim kort turnuvası Mercedes Cup'ın eleme final turunda Dennis Novak'ı 1-6, 7-6, 7-5 yenerek ana tabloya yükseldi.

24 yaşındaki Çelikbilek eleme ilk tur mücadelesinde ATP 86 numarası, dünya eski 10 numarası Lucas Pouille'yi yenerek elemelerde final turuna yükselmişti. Çelikbilek'in ana tablo yolundaki son rakibi ise 3 numaralı seri başı Jiri Vesely'i eleyen Avusturyalı Dennis Novak'tı. Wimbledon öncesi önemli bir durak olan Mercedes Cup'ın eleme final turundaki Çelikbilek-Novak karşılaşması büyük bir heyecana sahne oldu. İlk set 1-6 geriye düşen Çelikbilek, ikinci seti 3 maç puanı çevirerek 7-6 ile hanesine yazdırdı. Maçı final setine taşıyan Çelikbilek, son set 3-5'den mükemmel bir geri dönüşe imza atarak skoru 7-5 yaptı ve 1 saat 52 dakika sonunda ana tabloya adını yazdıran isim oldu. Altuğ Çelikbilek, Mercedes Cup'ın ana tablo ilk turunda ATP 67 numarası, dünya eski 11 numara Amerikalı Sam Querrey ile eşleşti. Çelikbilek-Querrey karşılaşması yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

(İHA)

Son dakika haber! Altuğ Çelikbilek Mercedes Cup'ta ana tabloya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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