Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı
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Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı

Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin en önemli tarım ürünleri arasından yer alan haşhaşta hasat döneminin başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinin en önemli tarım ürünleri arasından yer alan haşhaşta hasat döneminin başladığı bildirildi.

İlçenin bir çok noktasında yapılan haşhaş ekiminin ardından hasat dönemi bu yıl erken başladı. Üreticiler haşhaşı bazı bölgelerde makina ile yada kırma adı verilen yöntemle topluyorlar. Kırılarak gövdeden ayrılan kapsülleri toplayan üreticiler daha sonra bu kapsülleri makinalarda yada elle işliyorlar.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş ovasının bereketli topraklarında haşhaş hasadı başladı. Çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Kazasız, belasız, bol ve bereketli hasat mevsimi temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta haşhaş hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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