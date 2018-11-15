Altıntaş'a Kır Lokantası

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye bir kilometre mesafedeki Gediz Yolu üzerindeki yeni mesire alanına belediye ye ait kır lokantası yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Tesisin 2018 yılı bitmeden hizmete sunulacağını ifade eden Belediye Başkanı Ferit Karabulut, "İlçemiz Gediz yolu üzerinde bulunan 200 dekarlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığımızca mesire alanı olarak tahsis edildi. Şuana kadar alana 25 kamelya, bay bayan mescit, 3 adet çeşme ve tuvaletleri yaptık. Halkımızın yoğun ilgisinden dolayı mesire alanımıza kır lokantası yapıyoruz. 150 bin liraya mal olacak kır lokantısını bitme aşamasına geldi. Ayrıca mesire alanının aydınlatma çalışmalarını bitirmek üzereyiz. bir ay içerisinde tamamen bitecek olan bu tesisin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA